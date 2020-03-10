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Свежие овощи, прогулки и сон: как уберечься от авитаминоза (видео)

11:00, 10 марта 2020
Общество
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Больше гуляйте на свежем воздухе

Ловите каждый лучик, ведь солнечный свет - лучший поставщик витамина D.

Сохраняйте водный баланс в организме

Важно выпивать свою дневную норму воды для недопущения обезвоживания организма.

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Потребляйте "витаминную" пищу

Наполните свой рацион сырыми овощами, зеленью, корнеплодами и фруктами.

Спите вдоволь

Не забывайте соблюдать режим сна, полноценный сон помогает организму восстановиться.

Таких простых ритуалов легко соблюдать каждому.

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