Свежие овощи, прогулки и сон: как уберечься от авитаминоза (видео)

Авитаминоз – это недостаток витаминов в организме человека. Главное правило предотвращения болезни – получать их в достаточном количестве.

Предлагаем простые, но действенные методы, как спастись от авитаминоза этой весной. Больше гуляйте на свежем воздухе Ловите каждый лучик, ведь солнечный свет - лучший поставщик витамина D. Сохраняйте водный баланс в организме Важно выпивать свою дневную норму воды для недопущения обезвоживания организма. Читайте такжеГрипп 2020: причины возникновения, симптомы, лечение и профилактика болезни (видео) Потребляйте "витаминную" пищу Наполните свой рацион сырыми овощами, зеленью, корнеплодами и фруктами. Спите вдоволь Не забывайте соблюдать режим сна, полноценный сон помогает организму восстановиться. Таких простых ритуалов легко соблюдать каждому.

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