Свежие овощи, прогулки и сон: как уберечься от авитаминоза (видео)
11:00, 10 марта 2020Общество
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Авитаминоз – это недостаток витаминов в организме человека. Главное правило предотвращения болезни – получать их в достаточном количестве.
Что делать, чтобы уберечься от авитаминоза
Предлагаем простые, но действенные методы, как спастись от авитаминоза этой весной.
Больше гуляйте на свежем воздухе
Ловите каждый лучик, ведь солнечный свет - лучший поставщик витамина D.
Сохраняйте водный баланс в организме
Важно выпивать свою дневную норму воды для недопущения обезвоживания организма.
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Потребляйте "витаминную" пищу
Наполните свой рацион сырыми овощами, зеленью, корнеплодами и фруктами.
Спите вдоволь
Не забывайте соблюдать режим сна, полноценный сон помогает организму восстановиться.
Таких простых ритуалов легко соблюдать каждому.
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