МИД рекомендует украинцам не летать в Южную Корею из-за распространения MERS

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, гражданам Украины следует безотлагательно обращаться на круглосуточную «горячую линию» Посольства Украины в Республике Корея по номеру телефона: +(66) 892003900, или звонить на «горячую линию» МИД Украины: (044) 238 16 57.

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Как сообщалось, MERS вызывается новым видом коронавируса, который соединяет элементы обычной простуды и Sars (тяжелого острого респираторного синдрома). Первые случаи заражения были зарегистрированы на Ближнем Востоке в 2012 году, в июне того же года в Саудовской Аравии был зафиксирован первый летальный случай.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения назвали коронавирус MERS очень сложным, смертность от него составляет около 36%.

На сегодняшний день в Южной Корее этим вирусом инфицированы более 160 человек, 20 умерли.