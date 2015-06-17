МИД рекомендует украинцам не летать в Южную Корею из-за распространения MERS
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Республике Корея, вызванным распространением коронавируса MERS, МИД рекомендует гражданам Украины, как минимум до конца июня – начала июля этого года воздержаться от поездок без крайней необходимости в эту страну, в частности, с целью медицинского туризма.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины.
В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, гражданам Украины следует безотлагательно обращаться на круглосуточную «горячую линию» Посольства Украины в Республике Корея по номеру телефона: +(66) 892003900, или звонить на «горячую линию» МИД Украины: (044) 238 16 57.
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Как сообщалось, MERS вызывается новым видом коронавируса, который соединяет элементы обычной простуды и Sars (тяжелого острого респираторного синдрома). Первые случаи заражения были зарегистрированы на Ближнем Востоке в 2012 году, в июне того же года в Саудовской Аравии был зафиксирован первый летальный случай.
Эксперты Всемирной организации здравоохранения назвали коронавирус MERS очень сложным, смертность от него составляет около 36%.
На сегодняшний день в Южной Корее этим вирусом инфицированы более 160 человек, 20 умерли.