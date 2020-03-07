Коронавирус в Украине: в ПЦУ возразили, что болезнь передается во время причастия

Вероятность распространения вируса через причастие в церкви назвали "богохульством".

Новым типом вируса коронавируса во время причастия, когда верующие пьют вино из одной ложки, заразиться нельзя. Это также не приведет к распространению болезни. Украинцам в церкви советуют придерживаться рекомендаций согласно гигиене и укрепление иммунитета.

Об этом митрополит ПЦУ Дмитрий Рудюк написал на странице в Facebook.

Он призвал не сеять панику среди людей и не придумывать альтернативные способы причащения, ибо "те, кто внедряет, являются падшими и духовно обманутыми христианами".

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"Предостерегаю вас от того, что всякое пренебрежение к страшным животворчим Тела и Крови Господних, которые подаются из Святой Чаши, придумывание всяких способов причастия, которые отрицают традиционную форму причастия в Православной Церкви, или какие-то ограничения в причастии истинных Тела и Крови Господа Иисуса Христа является ничем иным, как пренебрежением, богохульством и отсутствием веры в Господа Иисуса Христа и Его Честных Тела и Крови", - подчеркнул митрополит.

Митрополит также подчеркнул важность соблюдения рекомендаций Минздрава и ВОЗ в соответствии гигиены и укрепление иммунитета.

"Чтобы не возникало лишних вопросов, то хочу подчеркнуть, что других врачебных советов относительно чистоты, гигиены, а также предостережений относительно распространения коронавирус мы не отвергаем и просим верующих всячески их придерживаться", - говорил мирополит Дмитрий Рудюк.

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавируса заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии.

3 марта в Украине было подтвержден первый случай коронавируса - у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы.

На сегодня в мире было зарегистрировано 102 тыс. 186 случаев заболевания COVID-19, из них 3 тыс. 491 летальный, в то же время 57 тыс. 389 (56,2%) человек выздоровели.