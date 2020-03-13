Пятница 13: что означает, что можно и нельзя делать в этот день

Пятницу 13-е принято считать днем неприятностей.

Пятница 13 – это необычный день, хотя бы потому, что с ним связана масса различных примет и суеверий. В 2020 году таких дней два – в марте и ноябре.

Что означает пятница 13

Пятницу 13-е принято считать днем неприятностей, когда якобы нужно быть готовым к разного рода неудачам, а лучший способ к ним подготовиться — это ничего не предпринимать. Ученые, а в числе их психологи и медики, считают суеверия и поверья, связанные с пятницей 13, фобией, частным случаем боязни числа 13, получившим собственное название — параскаведекатриафобия, в основе которого — греческие слова παρασκευή (пятница) и δεκατρία (тринадцать). Согласно убеждению предложившего его ученого по фамилии Доссей, если вы сможете произнести такой термин несколько раз без запинки, ваш страх перед пятницей 13-го исчезнет сам по себе.

Культурологи отмечают, что это суеверие относительно молодое — упоминаний пятницы 13-го не встречается вплоть до второй половины XIX века. Как же тогда на счет «библейских легенд», согласно которым, «именно в пятницу, 13-го Ева вкусила запретный плод и дала его Адаму. В эту же дату Каин убил своего брата Авеля. Иисуса Христа распяли тоже в пятницу». Вывод напрашивается сам — они появились не ранее XIX века.

Страх перед черными кошками – это еще и отголосок эпохи, когда ведьм (а на самом деле просто красивых женщин и целительниц) сжигали на кострах. 1484 Папа Иннокентий VIII сказал о кошках: "языческие звери, находящиеся в сговоре с дьяволом". И именно с того момента начались преследования невиновных животных.

Что нельзя делать в пятницу 13

Здесь все зависит от того, или сами вы верите в суеверия, связанные с этим днем. Не секрет, что все беды кроются в отношении людей к этой дате. Причиной неудач чаще становится самовнушение и страх.

Согласно поверью в этот день нельзя:

перед сном не следует долго смотреть в зеркало,

не стоит начинать новые дела;

не рекомендуется менять прическу;

лучше не употреблять бранные слова, особенно "черт" и "свинья";

если вы попали под дождь, придя домой, не сушите зонт открытым.

Добавим, что в этот день значительно повышается риск "угробить" гаджеты, так как немалое количество програмистов - создателей вирусных прогнам - устанавливали механизм срабатывания вредоносных свойств вируса именно на в пятницу 13-го.

Приметы пятницы 13

Пятница 13 всегда отличалась тем, что в этот день существует много примет и суеверий. Даже черные кошки, разбитые зеркала и рассыпанная соль тускнеют с приближением этого дня.

Поэтому считается, что в этот день не стоит брать денег в долг. Потому что любой негатив, и другие плохие эмоции будут передаваться именно через деньги. Кроме того, считается, что в этот день очень чувствительное подсознание. И если вы будете рассказывать о своих снах даже близким людям, то можете лишить себя многих жизненных сил.

Нельзя ссориться и конфликтовать. Нужно сказать, что в этот день все люди очень эмоциональные, поэтому любой минимальный конфликт перерастет в грандиозный скандал.

Пятница 13: все проблемы в этот день приобретают особое значение

Также считается, что в этот день любой дальний путь будет полон неприятных сюрпризов. Поэтому лучше воздержаться от путешествий.

Растения, которые были высажены в пятницу 13, не будут расти и плодоносить. Очень не рекомендуется планировать на этот день свадьбы. По примете, брак заключенный в пятницу 13, не будет надежным и прочным.

Как пережить пятницу 13

У каждого человека есть мощнейшее оружие против любой магической напасти типа пятницы 13: собственная психика. Страх перед тринадцаткой является только древним суеверием. Но если вы верите, что в этот день вас будут преследовать несчастья, то так и будет. Если просто воспринимать пятницу 13 – как день окончания тяжелой трудовой недели, в который можно развлечься, то так оно и будет.

Фильмы на тему пятница 13

Пятница, 13-е – отличный день, чтобы вспомнить про Джейсона Вурхиза, одного из самых безжалостных маньяков в истории кинематографа.

Список из 12 фильмов: