Пятница 13: что означает, что можно и нельзя делать в этот день
Пятница 13 – это необычный день, хотя бы потому, что с ним связана масса различных примет и суеверий. В 2020 году таких дней два – в марте и ноябре.
Что означает пятница 13
Пятницу 13-е принято считать днем неприятностей, когда якобы нужно быть готовым к разного рода неудачам, а лучший способ к ним подготовиться — это ничего не предпринимать. Ученые, а в числе их психологи и медики, считают суеверия и поверья, связанные с пятницей 13, фобией, частным случаем боязни числа 13, получившим собственное название — параскаведекатриафобия, в основе которого — греческие слова παρασκευή (пятница) и δεκατρία (тринадцать). Согласно убеждению предложившего его ученого по фамилии Доссей, если вы сможете произнести такой термин несколько раз без запинки, ваш страх перед пятницей 13-го исчезнет сам по себе.
Культурологи отмечают, что это суеверие относительно молодое — упоминаний пятницы 13-го не встречается вплоть до второй половины XIX века. Как же тогда на счет «библейских легенд», согласно которым, «именно в пятницу, 13-го Ева вкусила запретный плод и дала его Адаму. В эту же дату Каин убил своего брата Авеля. Иисуса Христа распяли тоже в пятницу». Вывод напрашивается сам — они появились не ранее XIX века.
Страх перед черными кошками – это еще и отголосок эпохи, когда ведьм (а на самом деле просто красивых женщин и целительниц) сжигали на кострах. 1484 Папа Иннокентий VIII сказал о кошках: "языческие звери, находящиеся в сговоре с дьяволом". И именно с того момента начались преследования невиновных животных.
Что нельзя делать в пятницу 13
Здесь все зависит от того, или сами вы верите в суеверия, связанные с этим днем. Не секрет, что все беды кроются в отношении людей к этой дате. Причиной неудач чаще становится самовнушение и страх.
Согласно поверью в этот день нельзя:
- перед сном не следует долго смотреть в зеркало,
- не стоит начинать новые дела;
- не рекомендуется менять прическу;
- лучше не употреблять бранные слова, особенно "черт" и "свинья";
- если вы попали под дождь, придя домой, не сушите зонт открытым.
Добавим, что в этот день значительно повышается риск "угробить" гаджеты, так как немалое количество програмистов - создателей вирусных прогнам - устанавливали механизм срабатывания вредоносных свойств вируса именно на в пятницу 13-го.
Приметы пятницы 13
Пятница 13 всегда отличалась тем, что в этот день существует много примет и суеверий. Даже черные кошки, разбитые зеркала и рассыпанная соль тускнеют с приближением этого дня.
Поэтому считается, что в этот день не стоит брать денег в долг. Потому что любой негатив, и другие плохие эмоции будут передаваться именно через деньги. Кроме того, считается, что в этот день очень чувствительное подсознание. И если вы будете рассказывать о своих снах даже близким людям, то можете лишить себя многих жизненных сил.
Нельзя ссориться и конфликтовать. Нужно сказать, что в этот день все люди очень эмоциональные, поэтому любой минимальный конфликт перерастет в грандиозный скандал.
Пятница 13: все проблемы в этот день приобретают особое значение
Также считается, что в этот день любой дальний путь будет полон неприятных сюрпризов. Поэтому лучше воздержаться от путешествий.
Растения, которые были высажены в пятницу 13, не будут расти и плодоносить. Очень не рекомендуется планировать на этот день свадьбы. По примете, брак заключенный в пятницу 13, не будет надежным и прочным.
Как пережить пятницу 13
У каждого человека есть мощнейшее оружие против любой магической напасти типа пятницы 13: собственная психика. Страх перед тринадцаткой является только древним суеверием. Но если вы верите, что в этот день вас будут преследовать несчастья, то так и будет. Если просто воспринимать пятницу 13 – как день окончания тяжелой трудовой недели, в который можно развлечься, то так оно и будет.
Фильмы на тему пятница 13
Пятница, 13-е – отличный день, чтобы вспомнить про Джейсона Вурхиза, одного из самых безжалостных маньяков в истории кинематографа.
Список из 12 фильмов:
- «Последняя пятница. Джейсон отправляется в ад» Jason Goes To Hell: The Final Friday (1993)
- «Джейсон Икс» Jason X (2001)
- «Фредди против Джейсона» Freddy Vs Jason (2003)
- «Пятница, 13-е: Последняя глава» Friday The 13th Part 4 – The Final Chapter (1984)
- «Пятница, 13-е, часть 2» Friday The 13th Part 2 (1982)
- «Пятница, 13-е: Новое начало» Friday The 13th Part 5: A New Beginning (1985)
- «Пятница, 13-е» Friday The 13th (1980)
- «Пятница, 13-е: Джейсон штурмует Манхэттен» Friday The 13th , Part 8: Jason Takes Manhattan (1989)
- «Пятница, 13-е, часть 3» Friday The 13th Part 3 (1983)
- «Пятница, 13-е» Friday The 13th (2009)
- «Пятница, 13-е: Новая кровь» Friday The 13th Part 7: The New Blood (1988)
- «Пятница, 13-е: Джейсон жив» Friday The 13th Part VI: Jason Lives (1986)