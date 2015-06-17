Эксперты назвали лучшие места для путешествий и семейного отдыха в Европе

Эксперты авторитетного издательства, специализирующегося на выпуске путеводителей, разместили на первом месте рейтинга лучших мест в Европе исландский город Акюрейри. Составители рейтинга рекомендуют для посещения город в северной части Исландии туристам, которые хотят насладиться природой или отправиться в поход, сообщает CNN.

На второй позиции в рейтинге самых интересных европейских мест расположился немецкий Лейпциг, а тройку лидеров замкнули португальские Азорские острова. В рейтинг также попал азербайджанский Баку.

Топ-10 лучших мест Европы выглядит следующим образом:

Акюрейри, Исландия

Лейпциг, Германия

Азорские острова, Португалия

Малага, Испания

Белград, Сербия

Пьемонт, Италия

Баку, Азербайджан

Амстердам, Нидерланды

Тромсе, Норвегия

Порту, Португалия

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Кроме того, эксперты опубликовали рейтинг 10 лучших мест для отдыха с детьми. Его возглавил английский Кент, а также ирландское графство Керри. На третьем месте расположился Шварцвальд в Германии.

10 лучших мест для отдыха с детьми:

Кент, Англия, Великобритания

Графство Керри, Ирландия

Шварцвальд (Черный лес), Германия

Будапешт, Венгрия

Форарльберг, Австрия

Аландские острова, Финляндия

Ибица, Испания

Нормандия, Франция

Скомер и Марлоу-Сэндс, Уэльс, Великобритания

Бохинь, Словения