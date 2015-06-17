Эксперты назвали лучшие места для путешествий и семейного отдыха в Европе
Издательство Lonely Planet представило рейтинг наиболее интересных мест в Европе, а также определило лучшие туристические направления для семейного отдыха с детьми.
Эксперты авторитетного издательства, специализирующегося на выпуске путеводителей, разместили на первом месте рейтинга лучших мест в Европе исландский город Акюрейри. Составители рейтинга рекомендуют для посещения город в северной части Исландии туристам, которые хотят насладиться природой или отправиться в поход, сообщает CNN.
На второй позиции в рейтинге самых интересных европейских мест расположился немецкий Лейпциг, а тройку лидеров замкнули португальские Азорские острова. В рейтинг также попал азербайджанский Баку.
Топ-10 лучших мест Европы выглядит следующим образом:
Акюрейри, Исландия
Лейпциг, Германия
Азорские острова, Португалия
Малага, Испания
Белград, Сербия
Пьемонт, Италия
Баку, Азербайджан
Амстердам, Нидерланды
Тромсе, Норвегия
Порту, Португалия
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Кроме того, эксперты опубликовали рейтинг 10 лучших мест для отдыха с детьми. Его возглавил английский Кент, а также ирландское графство Керри. На третьем месте расположился Шварцвальд в Германии.
10 лучших мест для отдыха с детьми:
Кент, Англия, Великобритания
Графство Керри, Ирландия
Шварцвальд (Черный лес), Германия
Будапешт, Венгрия
Форарльберг, Австрия
Аландские острова, Финляндия
Ибица, Испания
Нормандия, Франция
Скомер и Марлоу-Сэндс, Уэльс, Великобритания
Бохинь, Словения