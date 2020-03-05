Призыв офицеров запаса. Как в ВСУ будут закрывать дыры и решать проблему нехватки кадров

Олег Жданов

Начальник отдела комплектования офицерским составом управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Сергей Волков заявил о том, что в этом году на срочную службу в армию будут призывать офицеров запаса в возрасте до 43 лет, которые не проходили военной службы, но закончили кафедры военной подготовки.

В мировой практике это вполне нормальное явление. Однако в цивилизованных странах людей не готовят на военных кафедрах в таких вузах, как у нас – там организованы такие мероприятия, как служба в резерве и территориальная оборона. Так происходит в развитых странах, которые могут себе позволить это в финансовом плане.

В Украине же вспомнили об офицерах запаса в аварийной ситуации в плане нехватки кадров. И так происходит не впервые – в 2018 году уже проводился подобный эксперимент с призывом офицеров запаса. О результатах этого призыва Генштаб тогда скромно промолчал, но можно предположить, что эксперимент не увенчался успехом.

Ситуация в плане укомплектованности и управляемости войсками стала приобретать критический характер

Сейчас к той дыре в укомплектованности офицерскими кадрами в ВСУ, которая была ранее, добавилась еще и волна офицеров, которые ушли вместе со сменой руководства Генерального штаба. И, видимо, ситуация в плане укомплектованности и управляемости войсками стала приобретать критический характер.

Потому и было принято решение призвать офицеров запаса. Плохо это или хорошо, но дыры кем-то закрывать нужно.

Однако, думаю, что и нынешний эксперимент не даст положительного эффекта, потому что призванные офицеры запаса всё будут начинать с начала. Таким образом, мы просто добавляем себе головной боли, ведь этих офицеров запаса нужно будет сразу направить на переподготовку и на обучение с нуля. Ведь, что они там помнят? Какой уровень качества подготовки на военных кафедрах?

В Украине вузы за счет военных кафедр получают госзаказ и государственное финансирование, поэтому это им выгодно. А качество выпускников при этом оставляет желать лучшего.

Армия – это, в первую очередь, люди, солдаты, которыми нужно командовать, с которыми офицеры должны проводить занятия, обучая военному делу

Так что сейчас призванных офицеров запаса три месяца будут учить военным специальностям, потом их расставят на офицерские должности и попытаются встроить в систему управления войсками. Но большой вопрос – даст ли это какой-то эффект, ведь не факт, что эти люди подготовлены не просто к выполнению функциональных обязанностей, но еще и к управлению людьми. А армия – это, в первую очередь, люди, солдаты, которыми нужно командовать, с которыми офицеры должны проводить занятия, обучая военному делу.

Думаю, все это закончится так же, как в прошлый раз.

Проблема нехватки кадров привела к тому, что уже идут разговоры о том, что военные вузы должны сделать ускоренный выпуск молодых офицеров, и к осени этим ускоренным выпуском постараются закрыть кое-какие дыры. А дальше все пойдет, как обычно. Когда ситуация более-менее выровняется, об офицерах запаса снова забудут.

В идеале, нужно было один раз сесть и посчитать количество вузов, необходимый процент выпуска с покрытием недостачи офицерских кадров, армию резерва, а затем скорректировать оборонный заказ и финансирование. Однако это не делается и, похоже, не планируется. А сейчас, с приходом нового министра обороны, все это вообще «накроется железной крышкой».

Среди прочего, полковник Волков сказал, что офицеров запаса не будут привлекать к участию в Операции Объединенных сил, но спустя несколько месяцев они могут заключить контракт на прохождение военной службы. Однако процент желающих заключить контракт и остаться в армии, думаю, будет минимальным.

Речь идет не о мальчишках 18-20-ти лет, которых морально давят, чтобы через полгода они подписали контракт. Как правило, львиная доля потерь на фронте – это молодые солдаты, которые не имеют опыта и навыков ведения боевых действий.

Процент призванных офицеров запаса, которые согласятся подписать контракт, будет крайне минимальным

Сейчас речь идет о взрослых сформировавшихся и состоявшихся людях, у которых есть семьи и работа. Конечно же, они не будут подписывать этот контракт. Потому что не факт, что, отслужив 18 месяцев, отдав долг родине и вернувшись домой, они смогут вновь приступить к своей работе – не факт, что эта работа их дождется. Мы знаем, как у нас выполняются законы: не каждый работодатель согласится полтора года держать вакантное место для конкретного человека.

Потому я думаю, что процент призванных офицеров запаса, которые согласятся подписать контракт, будет крайне минимальным.

Кстати, этот призыв офицеров запаса – это огромная нагрузка для государства, потому что, согласно закону, государство обязано обеспечить сохранность рабочих мест за этими людьми. Естественно, это вызовет огромное недовольство, которое проявится и со стороны работодателей, и со стороны членов семей этих офицеров. Или же военкоматы будут вынуждены искать самых низких по качеству людей, в частности, тех, кто не трудоустроен, которые за денежное довольствие согласятся пойти послужить офицером запаса. Ни о каком качественном отборе кадров, хотя бы по морально-психологическим качествам, речи быть не может – будут хватать всех, кто согласится или кого поймают.

Олег Жданов, полковник запаса, военный эксперт