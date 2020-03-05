Конец обсервации: в Новых Санжарах собрались родственники эвакуированных из Китая

Около 12:00 украинцы, прилетевшие из Китая, должны выйти за пределы санатория.

В Новых Санжарах Полтавской области под медицинским центром собрались родственники эвакуированных из Китая людей, у которых сегодня заканчивается обсервация.

Как передает корреспондент УНИАН, встречающие держат цветы, шутят и радуются тому, что им разрешили обнимать и целовать своих родных.

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По словам собравшихся, "все идет по плану", и около 12:00 украинцы, прилетевшие из Китая, должны выйти за пределы санатория.

Ситуация в городе спокойная, нет ни пикетов, ни собраний местных жителей.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, поместили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре Нацгвардии "Новые Санжары".

Однако этому предшествовали протесты местных жителей. Они перекрывали дороги, бросали камни в автобусы с людьми. Во время противостояний 9 сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Полиция Полтавской области расследует 8 уголовных производств по фактам правонарушений.

Срок обсервации завершается сегодня, 5 марта, в 12.00.