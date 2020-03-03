Россия использует оккупированный Крым как форпост для войны в Сирии – разведка

В оккупированном Крыму численность российских военнослужащих возросла с 10-12 тысяч до начала агрессии до 32,5 тысяч человек.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявляет, что Россия использует временно оккупированный Крым как форпост для войны в Сирии.

Об этом говорится на сайте ГУР.

По словам Скибицкого, в оккупированном Крыму численность российских военнослужащих возросла с 10-12 тыс. до начала агрессии до 32,5 тыс. человек.

«Произошло наращивание не только личного состава, но и вооружения. Это боевые корабли, авиационный компонент, который на то время был представлен только самолетами морской авиации, а также Су-24. На сегодняшний день это почти весь спектр бомбардировочной и истребительной авиации», - подчеркнул он.

Кроме того, в Крыму раньше не было российских средств противовоздушной обороны С-400. Это все развернуто вместе с противокорабельными ракетными комплексами "Бал" и "Бастион".

По словам Скибицкого, потенциал ВС РФ и в дальнейшем будет наращиваться. Сегодня Россия использует Крым как форпост для проекции силы не только в Черноморском регионе, но и как свою основную базу для применения войск в Сирии.

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Справка УНИАН. Россия оккупировала Крым, введя на территорию полуострова своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении.

Под утро 27 февраля 2014 года спецподразделения ГРУ России захватили Верховную Раду и Совет министров АРК и вывесили на этих зданиях российские флаги. Тогда же парламент АРК по требованию захватчиков объявил о проведении на полуострове референдума о присоединении к России.

Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав России Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.