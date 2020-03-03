​​​​​​​Судьбы предателей из Крыма: "Или уволились, или служат в далеких российских регионах"

Когда шесть лет назад Российская Федерация начала аннексию Крыма, далеко не все украинские военные, которые находились тогда на территории полуострова, намеревались сопротивляться до последнего. Кое-кто встречал оккупантов с распростертыми объятиями. Однако те, кто, не дожидаясь крымского псевдореферендума, на камеры рвал и жег свои украинские паспорта, те, кто был убежден, что вовремя предать – это не предать, а предвидеть (в конце концов, они себя предателями и не считали), позже вынуждены были покинуть полуостров - бежать от издевательств новых сослуживцев. Высокая пенсия и «райские» условия оказались пустыми обещаниями оккупантов.

«Всех уже «перетасовали»»

В 2015 году в Генштабе ВСУ озвучивали такие цифры: из 18 тысяч украинских военных в Крыму около 14 тысяч остались на полуострове. При этом, в 2014-м часть военнослужащих уволилась, но львиная доля заключила контракты с оккупантами.

«Весной 2014-го нам поставили ультиматум, предложили сдать корвет «Тернополь». Наш командир Максим Емельяненко ответил: «Русские не сдаются». Об этом писали все СМИ. Но в итоге он остался в Крыму, служит на каком-то сторожевом корабле. Мне рассказывали, что не так давно к ним на борт поднимался какой-то российский адмирал, и первым делом сказал: «Чтоб я этого Емельяненко не видел»», - рассказывает лейтенант Василий Тимощук, который весной 2014-го служил мичманом на корвете «Тернополь».

Он признается, что в Крыму остались те, от кого он не ожидал предательства.

«У нас части комплектовали по территориальному принципу, две трети контрактников были крымчане, и это повлияло на их решение. Но было странно услышать от парня из Запорожья слова: «А что мне Украина дала?» Он остался. Ему и другим обещали высокие зарплаты, квартиры. Плюс, оккупанты играли на страхе, рассказывали нам: «Вы сдали свой корабль! Вы сложили оружие! Как думаете, что за такое вас ждет в Киеве?». И мы действительно не понимали, что нас ожидает», - продолжает Тимощук.

Помимо материальных благ, предателям обещали новые звания, службу на новых кораблях, правда, не уточнили, что перебросят на север РФ и в другие, менее комфортные, чем Крым, регионы.

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«Я мониторил информацию по нашим бывшим военнослужащим. За шесть лет никто рядовому составу жилье не дал. Денежное обеспечение до уровня российских офицеров не повысили. Оно стало выше, но не таким, как обещали. И всех уже «перетасовали». Я знаю одного военнослужащего, Евгения, он проходил службу в морской пехоте, был майором и в 2014-м перешел на сторону оккупантов. Через три года ему сказали, что он будет служить в Забайкалье. Он уволился. Там его ждала закрытая часть. Там военный городок в лесу, где не отведешь детей в кинотеатр. И он такой не один. Мои бывшие однокашники или остались на тех же должностях, или уволились, или служат в далеких российских регионах», - рассказывает офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан.

«Остались те, кто был на слуху»

Собеседники УНИАН рассказывают, что, со временем, некоторые предатели добровольно оставили Крым из-за надбавок, которые выплачиваются в РФ за службу в удаленных регионах. Но есть еще одна причина, по которой многие сбежали с полуострова. Дело в том, что к бывшим военнослужащим ВСУ (ВМС) начали относиться, как к военным второго сорта. В Сети немало историй о том, как к ним обращались: «Иди сюда, военный недоделанный. Мы из тебя русского делать будем!». Мичмана могли отправить убирать территорию, при этом командовал им рядовой.

«Их не уважали. Приказов офицера просто не слушались, и многие согласились уехать из Крыма туда, где об их прошлом никто не знает. Остались те, кто был на слуху, присягал в телеэфирах», - рассказывает бывший помощник командира корвета «Тернополя», сотрудник Департамента морского и речного транспорта Украины Алексей Кирилов.

«В соцсетях я видел сообщения: «Дальше Крыма жизни нет. Увольняюсь без пенсии, без ничего». И, насколько я знаю, максимум, на который они могут рассчитывать, - работа охранниками», - добавляет Анатолий Штефан.

Впрочем, кое-кто из перебежчиков пытался потягаться с РФ в… судах РФ. Так, на сайте «Судебные и нормативные акты РФ» УНИАН нашел историю бывшего военнослужащего Андрея Мишонова, который через суд пытается добиться пенсии. Его календарная выслуга – более 15 лет, но суд раз за разом ему отказывает.

Любопытно также, что два года назад появилась информация - в оккупированном Крыму у военнослужащих начали отбирать служебные квартиры. На том же сайте «Судебные и нормативные акты РФ» историю о бывшем украинском военнослужащем, который получил служебную «двушку» в 2006-м, через два года ее приватизировал и жил с женой и двумя детьми. Так продолжалось до 2016 года, когда квартира перебежчика фактически стала собственностью оккупационных властей и отсудить ее жильцам не удалось.

Схожая судьба ждала не только моряков. «Там же были еще и офицеры СБУ, которые думали, что их переведут в ФСБ. Они попали в филиалы на территории Крыма, и их постепенно начали увольнять. О переезде на территорию РФ речи не шло. Их считают предателями. Им даже оккупанты не доверяют», - резюмирует Анатолий Штефан.

К слову, хотя «новая родина» их, по сути, не приняла, в Украине таким людям, вздумай они «вернуться», тоже не будут рады. По украинским законам, им грозит наказание за государственную измену.

Влад Абрамов