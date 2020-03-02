Пристайко надеется, что госпитализированные с лайнера Diamond Princess украинцы поправятся

Глава МИД заявил, что Украина готова эвакуировать из Китая тех украинцев, которые готовы покинуть эту страну из-за распространения коронавируса.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко надеется, что все госпитализированные украинцы с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине в Японии из-коронавируса, поправятся.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пристайко сказал журналистам. «На сегодняшний день нам известно об украинском гражданине, который выздоровел и вышел из военного госпиталя в Иокогаме. Мы очень счастливы за этого гражданина. Есть еще несколько украинцев, которые также находятся в этой больнице до сих пор. Я надеюсь, что с ними все будет нормально», - выразил надежду Пристайко.

Он добавил, что украинское консульство отслеживает ситуацию. «Их состояние здоровья удовлетворительное, и в принципе, мы все надеемся, что все выйдут здоровы».

«Так же более 20 человек сейчас находятся на лайнере в порту города Иокогама и ожидают завершения периода (карантина). Как только период закончится - тогда эти люди будут свободны и могут ехать, куда хотят, продолжать свою работу (а они являются членами команды этого лайнера) или вернуться в Украину», - отметил Пристайко.

Отдельно он сказал, что украинское консульство в Китае постоянно поддерживает связь с украинцами. «Мы готовы к эвакуации, как только будет в этом необходимость или готовность этих граждан», - заверил Пристайко.