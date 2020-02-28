ОГП объявил подозрение фигуранту дела о похищении Луценко и Вербицкого в 2014 году

В связи с тем, что подозреваемый не явился на вызов, получено разрешение следственного судьи на его задержание.

Прокуроры Офиса генерального прокурора сообщили о подозрении участнику преступной организации, которая противодействовала мирным акциям протеста в январе-феврале 2014 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генпрокурора.

Читайте такжеПо делу о преследовании участника Майдана Пасечника почти год не может начаться подготовительное судебное заседание

"Сегодня, 28 февраля 2020 года, по результатам досудебного расследования уголовного производства по факту похищения и пыток участников мирных акций протеста 2013-2014 годов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, прокуроры Офиса генерального прокурора сообщили о подозрении участнику преступной организации, действия которой в период января-февраля 2014 года были направлены на насильственное противодействие мирным акциям протеста, похищения и пытки ее активных участников", - говорится в сообщении.

Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Украины.

В прокуратуре отметили, что в связи с тем, что указанное лицо не явилось на вызов, сегодня же получено разрешение следственного судьи на его задержание. Для этого принимаются все необходимые меры.

Досудебное расследование уголовного производства находится в производстве следователей центрального аппарата ГБР.

Справка УНИАН. В январе 2014 года Луценко и Вербицкого неизвестные похитили из Александровской больницы и вывезли за пределы Киева. После пыток их оставили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался. Позже в лесу нашли его тело.

На скамье подсудимых находится «титушка» Александр Волков, который был взят под стражу в июле 2017 года. Ему инкриминируется создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, незаконное лишение свободы, пытки, умышленное убийство, незаконное препятствование организации или проведению мирных собраний.

По данным прокуратуры, Волков контактировал с непосредственным руководителем (организатором и координатором) похищения - гражданином Неживовым. Во время одного из контактов Волков находился в офисе Алексея Чеботарева, которого правоохранители подозревают в организации и координации действий «титушек». Преступление совершила группа лиц, большинство из которых скрывается от следствия и суда. В уголовном производстве, кроме Волкова, по данным прокуратуры, фигурируют еще 10 человек.