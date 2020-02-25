Авиакатастрофа MH17: личности свидетелей решили не разглашать из соображений безопасности

Одному из свидетелей в просьбе об анонимности суд отказал, поскольку гарантировать ее практически невозможно.

Личности 13 свидетелей в деле об авиакатастрофе на Донбассе малайзийского "Боинга" рейса MH17 будут сохранены в тайне.

Об этом сообщили в прокуратуре Нидерландов, пишет УП со ссылкой на nos.nl. Подобное решение связано с тем, что здоровье и безопасность свидетелей находятся под угрозой.

Согласно документам, которые имеет в своем распоряжении издание, свидетели "подвергаются значительным рискам". В то же время, одному свидетелю отказали в просьбе об анонимности.

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Следственный судья полагает, что свидетель ощущает угрозу в связи со своими заявлениями, однако гарантировать ему анонимность практически невозможно.

Как сообщал УНИАН, ранее генеральный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке заявил, что у Совместной следственной группы есть свидетель запуска ракеты, которой сбили малайзийский "Боинг".