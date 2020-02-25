Еще шестеро украинцев захотели эвакуироваться из охваченного коронавирусом Китая

Среди желающих быть эвакуированными в Украину есть и Анастасия Зинченко, которая ранее не была эвакуирована из-за нежелания оставлять в Китае свою собаку.

Еще шестеро граждан Украины изъявили желание быть эвакуированными из китайской провинции Хубэй и города Ухань, которые являются зоной наибольшего поражения новым коронавирусом.

Об этом говорится в комментарии начальника отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Максима Коваленко, предоставленном агентству УНИАН.

"Посольству известно о пребывании 39 граждан Украины в городе Ухань и провинции Хубэй. Желание пока изъявили шесть граждан Украины ", - сказал Коваленко.

Он пояснил, что речь идет о тех гражданах, которые не смогли попасть на борт самолета во время предыдущей эвакуации (это трое граждан), а также еще о трех украинцах, которые изменили свое мнение. Среди желающих быть эвакуированными в Украину есть и Анастасия Зинченко, которая ранее не была эвакуирована из-за нежелания оставлять в Китае свою собаку.

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Дипломат напомнил, что в прошлый раз из-за повышения температуры тела украинцев не пустили на борт самолета и они остались в Ухане. Посольство Украины в Китае оказывает им всестороннюю помощь, в том числе финансовую и организационную (способствовало в поселении).

"Сейчас они находятся на постоянном медицинском осмотре. Состояние здоровья удовлетворительное. Медицинские службы города Ухань постоянно контролируют их самочувствие, проверяют на возможное наличие коронавируса. Сейчас тесты имеют негативный результат, но, учитывая опасность этого вируса, проводятся повторные исследования", - сказал Коваленко.

По его словам, сейчас украинские дипломаты в Китае проводят постоянный мониторинг во всех консульских округах на всей территории Китая на предмет желания граждан Украины выехать из этой страны, а также с целью выявления других проблем и возможности оказания помощи.

Коваленко отметил, что кроме города Ухань и провинции Хубэй другие китайские провинции полностью или частично открыты для передвижения. В провинции Хубэй без специального разрешения нельзя передвигаться не только между городами, но и выходить на улицу.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, поместили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре «Новые Санжары» на Полтавщине.