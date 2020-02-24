США передали ВСУ палаточный городок стоимостью $1,5 миллионов (фото)

Эту помощь получил 142-й учебный центр ССО в Бердичеве (Житомирская область).

Соединенные Штаты Америки передали Силам специальных операций Вооруженных сил Украины палаточный городок стоимостью 1,5 миллиона долларов.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в микроблоге Twitter.

«Недавно США предоставили учебно-тренировочному центру Сил специальных операций Вооруженных сил Украины палаточный городок стоимостью 1,5 млн долларов», - говорится в сообщении.

В частности, эту помощь получил 142-й учебный центр ССО в Бердичеве (Житомирская область).

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При этом, как говорится в сообщении на сайте американского посольства, во время церемонии передачи украинским Силам спецопераций палаточного комплекса типа «Аляска», командир Европейского командования Сил специальных операций США генерал-майор Кирк Смит заявил, что рад тому, что США помогают Украине.

«Хотя это может показаться очень незначительной вещью - в плане палаток и помещений, в которых солдаты могут жить во время учений - мы понимаем, как и вы понимаете, насколько важно сделать крепким фундамент для их обучения. Все начинается с очень прочной, устойчивой основы. Нет лучшей аналогии для этого, чем бетон, который заливают под эти палатки. Также важно, чтобы у вас была вся инфраструктура для обеспечения этих палаток электричеством и теплом», - заявил он.