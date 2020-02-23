Украина рассматривает возможность повторной эвакуации граждан из Китая

Украина эвакуирует людей при условии, что будет получено достаточное количество заявок.

Украина снова сможет эвакуировать людей из Китая, если будет получено достаточное количество заявок от граждан Украины из города Ухань и провинции Хубэй.

Об этом на брифинге заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает РБК-Украина.

В то же время, не сообщается, какое именно количество заявок окажется достаточным для проведения эвакуации.

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Геращенко добавил, что сегодня в Новых Санжарах все спокойно, нет никаких митингов и акций протеста.

Напомним, что 20 февраля в Украину прибыл самолет с эвакуированными из Уханя украинцами и гражданами других стран (45 граждан Украины, желающих эвакуироваться, и 27 иностранных граждан). Они вернулись в Украину из-за вспышки коронавируса нового типа COVID-19 в Китае. Жертвами нового заболевания за неполных два месяца стали 2300 человек, инфицированных - более 77 000. Подавляющее число случаев заражения и летальных случаев зафиксировано в китайской провинции Хубэй.

Эвакуированных из Уханя граждан решили разместить в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области .

В свою очередь местные жители отреагировали на это протестом . Во время беспорядков пострадали девять полицейских. Более 20 участников беспорядков были задержаны .