Мендель рассказала, как Зеленский реагировал на протесты в Полтавской области

Жители Новых Санжар протестовали против прибытия в город эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев.

Пресс-секретарь украинского президента Юлий Мендель утверждает, что Зеленский фактически весь день посвятил протестам на Полтавщине против приезда эвакуированных граждан из Уханя.

Об этом она рассказала в утреннем эфире 1+1.

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«Он абсолютно весь день посвятил этой ситуации. В принципе, он был готов к тому, что могут быть какие-то нюансы, потому что мы готовились», – заявила Мендель, добавив, что они готовились к эвакуации несколько недель.

Также Мендель подчеркнула, что Зеленский в своем вчерашнем обращении упомянул о политиках, которые «делили украинцев на правильных и неправильных».

По мнению пресс-секретаря, «правительство хорошо коммуницировало, и все службы сработали».

«Он пытался сделать все, точнее он не пытался, он действительно сделал все потому, что он посвятил весь день тому, чтобы и правительство хорошо коммуницировало, и все службы сработали», – отметила она.

Как сообщал УНИАН, в Новых Санжарах местные жители вчера протестовали против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев.

В течение 14 дней люди будут находиться в медцентре "Новые Санжары" в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемического контроля и безопасности.

По факту массовых беспорядков правоохранители задержали 24 человека, им грозит до восьми лет заключения.