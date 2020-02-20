Чиновников Тернопольщины хотят наказать за противодействие эвакуации людей из Уханя

Депутаты обратятся с заявлением в правоохранительные органы.

Депутаты от «Слуги народа» подготовили заявление о возможном совершении преступления мэром Тернополя Сергеем Надалем и заместителем председателя Тернопольского облсовета Василием Деревляным за противодействие эвакуации граждан из Китая.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил нардеп от СН Александр Качура.

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«Мной было подготовлено с коллегами заявление о возможном совершении преступления по факту недопустимых действий и превышения власти, в частности, Василием Деревляным, который направил соответствующее постановление к председателю облсовета и фактически дал... незаконное указание о том, чтобы самолет не допускали на территорию аэропорта. Это также Сергей Надал со «Свободы», который поддержал недопущения самолета. Это точно не государственническая позиция. Это точно не отношение, которое должно быть у украинского политика к гражданам», – сказал он.

Депутаты обратятся с заявлением в правоохранительные органы.

Кроме того, Качура предупредил и руководство Полтавщины, что «любые решения по ограничению пребывания наших граждан на территории Украины являются абсолютно незаконными».

Как сообщал УНИАН, в медцентр МВД “Новые Санжары” должны доставить эвакуированных из Китая людей, которые сегодня прибыли в Украину.

В течение 14 дней люди будут находиться в санатории на обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности. Местные жители испугались соседства с карантином и перекрыли трассу М-22 Полтава-Александрия в знак протеста.

Утром между протестующими и полицейскими возникла краткосрочная стычка. Как заявляли пикетчики, если эвакуированных привезут в Новые Санжары, то они будут «жечь шины, ложиться под колеса, перекрывать государственную трассу». МВД подвело к месту событий бронетехнику.