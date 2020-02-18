Аэропорт Тернополя отказался принять самолет с эвакуированными из Китая украинцами

Также в Тернопольском облсовете считают недопустимой идею разместить украинцев, которых эвакуируют из Китая, в санатории «Медоборы».

Аэропорт Тернополя, который находится на балансе областного совета, отказал Государственной авиационной службе принять самолет из Китая с эвакуированными из-за короновируса украинцами.

Об этом в Facebook написал первый зампредседателя Тернопольского облсовета Василий Деревляный.

«Вчера, 17 февраля, Госавиаслужба в телефонном режиме обращалась к руководству аэропорта о возможности принять самолет с эвакуированными, на что получила обоснованный отказ», - написал Деревляный.

Также он считает недопустимой идею разместить украинцев, которых эвакуируют из Китая, в санатории «Медоборы» на Тернопольщине. По его информации, по этому поводу депутаты облсовета инициируют внеочередную сессию.

«Фракции Тернопольского областного совета обратились к председателю Тернопольского областного совета с требованием о безотлагательном созыве сессии Тернопольского областного совета с участием руководства Тернопольской ОГА для обсуждения крайне важной и опасной для жителей области и Западной Украины ситуации. По нашей информации, председатель Тернопольской ОГА Игорь Сопель и владелец санатория «Медоборы» Василий Мартынюк дали согласие на принятие этих людей... Совместно должны защитить громаду области», - написал Деревляный.

Кроме того, сегодня утром депутаты Микулинецкой ОТГ, на территории которой расположен указанный санаторий, на внеочередной сессии призвали руководство государства «помочь и противодействовать незаконному размещению эвакуированных граждан Украины из Китая в санатории «Медоборы».

В своем обращении депутаты указывают, что санаторий не приспособлен к такой чрезвычайной ситуации, а также отмечают, что возможный приезд эвакуированных вызвал возмущение громады, которая собралась на митинг и угрожает перекрытием дорог.

Руководитель санатория Мартынюк по требованию громады во время митинга написал заявление, что поддерживает решение сессии, и заверил, что без согласования с жителями ОТГ заведение не примет эвакуированных украинцев. Он добавил, что санаторий был только в списке учреждений, которые рассматривали для возможного карантина.

Как сообщал УНИАН, самолет для эвакуации украинцев вылетит в Ухань сегодня, 18 февраля, и вернется в Украину в четверг, 20 февраля.

Вчера, 17 февраля, городской голова Тернополя Сергей Надал обратился к председателю Тернопольской ОГА Игорю Сопелю и председателю облсовета Виктору Овчаруку, в котором призвал предотвратить возможное размещению в санатории «Медоборы» украинцев, которых планируют эвакуировать из Китая.

В свою очередь Сопель ответил, что официального подтверждения намерения привезти в Тернопольскую область эвакуированных из Китая украинцев нет.

Сегодня на Тернопольщине местные жители в знак протеста против возможного поселения на карантин украинцев из Китая в санатории «Медоборы» обустроили на подъезде к нему несколько блокпостов.