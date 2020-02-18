Опрос показал, что львовяне доверяют церкви и не доверяют судам

Кроме того, почти 90% из опрошенных поддерживают идею построения мусороперерабатывающего завода.

83,6% опрошенных львовян считают, что стоимость оплаты за проезд не соответствует качеству перевозки. А также почти 90 % из опрошенных поддерживают идею построения мусороперерабатывающего завода.

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Таковы данные исследования качества жизни во Львове обнародовала КУ «Институт города», пишет Syla News.

В течение шести лет «Институт города» проводит опрос методом «лицо к лицу» и выясняет насколько комфортно львовянам жить во Львове.

Итак, согласно опросу больше всего львовяне доверяют религиозным учреждениям (52% опрошенных). А меньше всего – судьям (27%), прокуратуре (18%) и Государственной фискальной службе (13%).

Около 87,6% опрошенных родителей отметили, что информированы о школьной реформе в Украине, а четверть из них — 25,2% – знают о принципах новой украинской школы.

Также 51% поддерживает построение крематория в Львове. И каждый десятый житель (9,9%) был привлечен к волонтёрскому движению, а почти каждый пятый — 20,5% – осуществлял благотворительные практики в течение года.