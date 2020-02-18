Мэр Тернополя призвал предотвратить возможное размещение вывезенных из Китая людей в местном санатории

Глава ТОГА отметил, что официального подтверждения намерений привезти на Тернопольщину эвакуированных из Китая украинцев нет.

Городской голова Тернополя Сергей Надал призвал руководство области предотвратить потенциальное размещение лиц, эвакуированных из Китая, в санаторий «Медоборы» в Тернопольской области.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в его официальном обращении к главе ОГА Игоря Сопелю и председателю облсовета Виктору Овчаруку. Обращение вчера вечером опубликовали на сайте городского совета в связи с появлением в местных СМИ информации о том, что украинцев, которые прилетели из Китая, поместят на карантин в санаторий на Тернопольщине.

Мэр Тернополя убежден, что местные медучреждения не готовы к потенциальной угрозе.

«Инфекционные отделения городских лечебных учреждений - больницы скорой помощи и детской коммунальной больницы, которые определены госпитальными базовыми учреждениями для оказания медицинской помощи, не готовы к оказанию полноценной медицинской помощи лицам, которые отвечают определению случая нового коронавируса 2019-nCoV...

Тернопольская область - одна из областей Украины, которая не имеет областной инфекционной больницы, что влечет за собой двойную опасность для жителей города и области. А Тернопольской ОГА и областным советом, несмотря на неоднократные обращения, не выделялись средства для обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, отсутствует надлежащая вентиляция и канализация, не подведен кислород и тому подобное. Поэтому просим принять меры по предотвращению размещения лиц, эвакуированных из Китая в ОДО «Санаторий Медоборы», – сказано в обращении.

Около 22 часов 17 февраля председатель ОГА Игорь Сопель на своей странице в Фейсбуке отметил, что официального подтверждения намерений привезти на Тернопольщину эвакуированных из Китая украинцев нет.

«Только что общался с представителями Министерства здравоохранения Украины.

Официального подтверждения о приезде эвакуированных из Китая на территорию Тернопольской области нет. Заведение для двухнедельного карантина ищут в каждой области», – написал Соплей.

Как сообщал УНИАН, самолет для эвакуации граждан Украины из китайского Уханя вылетит во вторник, 18 февраля, и вернется в Украину в четверг, 20 февраля. Гражданпоместят в обсервацию минимум на 14 дней.

Точное место размещения эвакуированных не сообщается. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что самолет из Уханя прилетит "в один из аэропортов страны".