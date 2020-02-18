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Мэр Тернополя призвал предотвратить возможное размещение вывезенных из Китая людей в местном санатории

07:46, 18 февраля 2020
Общество
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Тернопольской городской голова переживает из-за коронавируса / Иллюстрация REUTERS

Городской голова Тернополя Сергей Надал призвал руководство области предотвратить потенциальное размещение лиц, эвакуированных из Китая, в санаторий «Медоборы» в Тернопольской области.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в его официальном обращении к главе ОГА Игоря Сопелю и председателю облсовета Виктору Овчаруку. Обращение вчера вечером опубликовали на сайте городского совета в связи с появлением в местных СМИ информации о том, что украинцев, которые прилетели из Китая, поместят на карантин в санаторий на Тернопольщине.

Мэр Тернополя убежден, что местные медучреждения не готовы к потенциальной угрозе.

«Инфекционные отделения городских лечебных учреждений - больницы скорой помощи и детской коммунальной больницы, которые определены госпитальными базовыми учреждениями для оказания медицинской помощи, не готовы к оказанию полноценной медицинской помощи лицам, которые отвечают определению случая нового коронавируса 2019-nCoV...

Тернопольская область - одна из областей Украины, которая не имеет областной инфекционной больницы, что влечет за собой двойную опасность для жителей города и области. А Тернопольской ОГА и областным советом, несмотря на неоднократные обращения, не выделялись средства для обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, отсутствует надлежащая вентиляция и канализация, не подведен кислород и тому подобное. Поэтому просим принять меры по предотвращению размещения лиц, эвакуированных из Китая в ОДО «Санаторий Медоборы», – сказано в обращении.

Около 22 часов 17 февраля председатель ОГА Игорь Сопель на своей странице в Фейсбуке отметил, что официального подтверждения намерений привезти на Тернопольщину эвакуированных из Китая украинцев нет.

«Только что общался с представителями Министерства здравоохранения Украины.

Официального подтверждения о приезде эвакуированных из Китая на территорию Тернопольской области нет. Заведение для двухнедельного карантина ищут в каждой области», – написал Соплей.

Как сообщал УНИАН, самолет для эвакуации граждан Украины из китайского Уханя вылетит во вторник, 18 февраля, и вернется в Украину в четверг, 20 февраля. Гражданпоместят в обсервацию минимум на 14 дней.

Точное место размещения эвакуированных не сообщается. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что самолет из Уханя прилетит "в один из аэропортов страны".

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