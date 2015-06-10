Порошенко решил предоставить военно-медицинскому клиническому центру статус национального
12:34, 10 июня 2015Общество
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Президент Украины Петр Порошенко принял решение о присвоении Главному военно-медицинскому клиническому центру в Киеве статуса национального.
Порошенко сегодня находится в Главном военно-медицинском клиническом центре / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время посещения Главного военно-медицинского клинического ордена Красной Звезды центра «Главный военный клинический госпиталь», где проходят торжества по случаю 260-летия со дня основания заведения.
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По словам президента, он принял решение о присвоении центру статуса национального.
"Никогда не делал это с таким удовольствием... С сегодняшнего дня ваше заведение имеет новое название - Национальный военно-медицинский клинический центр", - сказал он.
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