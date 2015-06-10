Порошенко решил предоставить военно-медицинскому клиническому центру статус национального

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время посещения Главного военно-медицинского клинического ордена Красной Звезды центра «Главный военный клинический госпиталь», где проходят торжества по случаю 260-летия со дня основания заведения.

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По словам президента, он принял решение о присвоении центру статуса национального.

"Никогда не делал это с таким удовольствием... С сегодняшнего дня ваше заведение имеет новое название - Национальный военно-медицинский клинический центр", - сказал он.