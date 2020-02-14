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Маркив написал письмо к украинцам – МВД (фото)

16:13, 14 февраля 2020
Общество
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В письме Маркив благодарит всех неравнодушных / mvs.gov.ua

Старший сержант Нацгвардии Виталий Маркив, которого итальянский суд приговорил к 24 годам тюрьмы, написал письмо к украинцам, поблагодарив всех, кто его поддерживает.

Фото опубликовало Министерство внутренних дел.

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«Дорогие украинцы! Хочу выразить огромную благодарность за вашу поддержку! Я обязательно выстою, и мы победим! Слава Украине!», – говорится в письме от 13 февраля.

Как сообщал УНИАН, заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли и его российского коллеги Андрея Миронова под Славянском 24 мая 2014 года.

По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В Нацгвардии отмечали, что в 2014 году в батальоне имени Кульчицкого в наличии не было ни одного миномета.

12 июля 2019 года суд присяжных в Италии приговорил Маркива к 24 годам заключения. Также Маркива обязали выплатить компенсацию семье погибшего. Президент Владимир Зеленский поручил руководству МИД и Генпрокуратуры срочно заняться вопросом возвращения Маркива на родину.

20 ноября Украина подала апелляционную жалобу на приговор Маркиву. Рассмотрение апелляционной жалобы Апелляционным судом округа Ломбардия ожидается весной 2020 года.

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