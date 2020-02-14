В Минобороны рассказали об обсуждении закона о военной полиции

Заместитель министра обороны заявляет, что существует дискуссия о предоставлении военной полиции функций ведения следствия.

Проект закона о военной полиции будет доработан Министерством обороны Украины и другими министерствами и подан в Верховную Раду на следующей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра обороны Александр Полищук на заседании Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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«Мы абсолютно признаем, что мы немного опаздываем с подготовкой этого законопроекта, но вместе с тем мы считаем, что он поступит вовремя, и мы выполним задачи, поставленные перед нами президентом», - заявил Полищук.

«Есть некоторая дискуссия о том, как должна выглядеть военная полиция - должна там быть следственная функция, или не должна быть. Это тот вопрос, который мы на горизонтальном уровне дорабатываем с нашими коллегами из других министерств», - отметил заместитель министра.

По его словам, соответствующий законопроект будет подан в парламент до 22 февраля.