Румынская церковь выразила согласие с предоставлением автокефалии ПЦУ

По этой причине Румынская церковь решила направить делегатов на «Всеправославную встречу» по украинскому вопросу в Аммане, которая пройдет в конце февраля по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила.

Румынская православная церковь согласна с предоставлением автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), но с оговорками.

Об этом говорится в заявлении Синода Румынской церкви 14 февраля, пишет НВ.

«Священный Синод выразил свое согласие с предоставлением автокефалии для всей Православной Церкви в Украине (а не только ее части), но это может быть достигнуто только путем консенсуса между Вселенским патриархатом и Московским патриархатом, а также всеобщим собранием», — говорится в сообщении.

По этой причине Румынская церковь решила направить делегатов на «Всеправославную встречу» по украинскому вопросу в Аммане, которая пройдет в конце февраля по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила. Румынская церковь будет представлена ​​не патриархом Даниилом, а делегацией архиереев.

Это сделано для того, чтобы не было соблазна истолковывать собрание в Аммане (Иордания), инициированное Иерусалимским патриархатом, как синаксис предстоятелей Православной церкви, который может созвать только Вселенский патриарх.

Участие Румынской церкви в «братском собрании» в Аммане мотивировано тем фактом, что все автокефальные церкви несут ответственность за совместную работу по поддержанию, защите и укреплению православного единства.

«На братском собрании в Аммане участники обсудят пути примирения и восстановления евхаристического общения между некоторыми сестринскими автокефальными православными церквями», — подытожили в Румынской церкви.

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Формально с инициативой провести в Аммане Всеправославный собор по украинскому вопросу выступил патриарх Иерусалимский Феофил во время визита в Москву.

По мнению религиоведов, настоящим инициатором такой встречи является РПЦ, а Феофил лишь озвучил ее пожелание. Согласно православным канонам, созвать подобный собор может только Вселенский патриарх Варфоломей — большинство церквей уже отвергли инициативу Феофила.

Томос Православной церкви Украины, как наследнице Киевской митрополии Константинопольского патриархата, был дарован патриархом Варфоломеем 6 января 2019 года.

ПЦУ официально признана Вселенским патриархатом, Элладской православной церковью и Александрийским патриархатом.

Также продолжается процесс «гибридного» признание ПЦУ, когда архиереи церквей, которые официально не признали ПЦУ, сослужат с представителями Украинской церкви.

РПЦ отказывается признать автокефалию ПЦУ.