Столичный кинотеатр "Киев" может возобновить работу в конце года – КГГА

По информации властей города, сейчас идут подготовительные и согласительные процессы для ремонта и восстановления кинотеатра.

Столичный кинотеатр «Киев» может возобновить свою работу в конце этого года.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Владимира Слончака.

Читайте такжеКГГА получила уже пять заявок на конкурс по поводу аренды кинотеатра «Киев»По его словам, сейчас идут подготовительные и согласительные процессы для ремонта и восстановления столичного кинотеатра «Киев».

«Кинотеатр «Киев» - это важное и знаковое здание для Киева с собственным духом и историей. И, очевидно, что такие культовые места должны быть ухоженными, в надлежащем состоянии, должны быть полезными для горожан и прибыльными для общества. Бывший арендатор не вложил в содержание здания ни копейки, при этом нещадно эксплуатируя и платя городу всего 47 тысяч гривен. Поэтому, очевидно, что теперь кинотеатр требует капитального ремонта, над чем мы сейчас и работаем», - прокомментировал Слончак.

Чиновник отметил, что кинотеатр «Киев» как памятник архитектуры местного значения требует особенно тщательного подхода и контроля в вопросах ремонта и согласования, что несколько замедляет процесс возобновления работы кинотеатра. Однако, это один из сверхважных этапов, который город тщательно держит на контроле.

«Кинотеатр «Киев» однозначно будет пространством для национальных и международных фестивалей, которые делают наш город еще более современным, культурным и молодежным, и не может быть по-другому», - заверил Слончак.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля 2019 года победителем открытого конкурса на аренду помещения кинотеатра «Киев», принадлежащего территориальной громаде Киева, стало ООО «Синема-Центр» с предложением в 2 млн 119 тыс. грн в месяц без НДС. Таким образом, ожидалось, что поступления в бюджет столицы от аренды помещения увеличатся в 45 раз.

В ООО «Синема-Центр» сразу заявили о необходимости ремонта в кинотеатре.

7 июня в КГГА сообщили, что кинотеатр «Киев» временно закрыли для проведения инвентаризации, объяснив, что до этого времени осуществить это не было возможности из-за действий предыдущего арендатора.

Поскольку кинотеатр «Киев» является памятником архитектуры, с ООО «Синема-Центр» должен был подписан охранный договор по сохранению и надлежащему содержанию здания. Все ремонтные работы в помещении кинотеатра компания должна была согласовывать с профильными структурами городской власти.

20 ноября 2019 года в КГГА, ссылаясь на выводы Научно-исследовательского института инновационного строительства Украинской академии наук, заявили, что здание кинотеатра «Киев» находится в непригодном к использованию по назначению состоянии.

По результатам обследования в здании, в частности, нет системы дымоудаления, языкового оповещения о пожаре, автоматизации систем противопожарной защиты, молниезащиты, металлические конструкции не обеспечивают класс огнестойкости R60, эвакуационные выходы не соответствуют нормам.