Коронавирус любви не помеха: украинец ради невесты отказывается покидать Ухань

Юрий и Роксен живут вместе в заблокированном городе уже более 2 месяцев и там же намерены праздновать День влюбленных.

Пока часть украинцев в Ухане с нетерпением ждут эвакуацию кое-кто из наших соотечественников не собирается покидать город и причина этому – любовь.

Как сообщает ТСН, именно из романтических соображений остается в городе-очаге распространения коронавируса киевлянин Юрий, который уже 2 года живет и работает в Китае.

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Парень рассказывает, что влюбился в свою будущую жену с первого взгляда. А накануне Нового года сделал девушке предложение и она согласилась.

Юрий и Роксен живут вместе в заблокированном городе уже более 2 месяцев. Роксен – из Южной Африки и правительство ее страны решило, что не будет эвакуировать своих граждан. А полететь вместе в Украину они не могут, ведь официально еще не женаты и не имеют свадебного сертификата.

"Поэтому 14 февраля (на День влюбленных) мы остаемся здесь и будем праздновать, как сможем", – говорит Юрий.

Влюбленные отмечают, что всего необходимого для жизни в Ухане им хватает. Несмотря на то, что люди на работу пока не ходят, зарплату им все равно выплачивают. Однако людей на улицах до сих пор мало и все ходят в масках и перчатках. Правительство советует не выходить из дома, все развлекательные заведения и различные объекты инфраструктуры сейчас закрыты, поэтому влюбленные вынуждены много времени проводить дома.

"Мы на 100% готовы к супружеской жизни. И надеемся, что до нашей свадьбы границы Уханя откроются и мы сможем спокойно улететь домой и встретиться с нашими родными", – добавляет парень.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявили чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса. ВОЗ дала новому коронавирусу название COVID-19.