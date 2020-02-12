Полиция расследует крупную растрату при реставрации исторического центра Одессы

В постановлении суда о доступе следствия к документам фигурирует депутат Одесского горсовета и должностные лица Управления капитального строительства.

В Одессе полиция расследует факт присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах во время ремонтно-реставрационных работ зданий в исторической части города.

Как передает корреспондент УНИАН, это следует из постановления Киевского районного суда о доступе следствия к ряду документов, которым удовлетворено соответствующее ходатайство.

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Согласно ходатайству, дело открыто по факту растраты бюджетных средств в особо крупных размерах чиновниками мэрии, которые злоупотребили своим служебным положением. Также в документе фигурирует некий депутат Одесского городского совета, должностные лица Управления капитального строительства горсовета, которые заключили ряд договоров с предприятием ООО «Строй-элит».

Речь идет о договорах на проведение ремонтно-реставрационных работах в историческом центре города – здания-памятника архитектуры на ул. Пушкинской (стоимость работ 1,635 млн грн), по ул. Ришельевская, (12,601 млн грн) и пр.

Следователь обратился в суд с ходатайством о временном доступе к оригиналам таких документов: учредительные, уставные документы ООО «Строй-элит», договоры о закупке подрядных работ за государственные средства с управлением горсовета, акты выполненных работ и т. д.

Следователь просил рассмотреть ходатайство без уведомления представителей ООО, ссылаясь на реальную угрозу изменения или уничтожения запрашиваемой информации и документов.