Одну из подозреваемых в деле Шеремета хотят отправить на психиатрическую экспертизу

Коломиец отметил, что экспертизы назначены с процессуальными нарушениями.

Подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь назначили почерковедческую и психиатрическую экспертизы.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Дугарь Виталий Коломиец.

"По делу Шеремета в отношении Яны Дугарь назначили почерковедческую и психиатрическую экспертизу... Ни постановления о назначении психиатрической, ни почерковедческой экспертиз нам не предоставили. Мы, как сторона защиты, не можем принять решение о своем участии или неучастие в этих процессуальных действиях", - отметил он.

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Коломиец подчеркнул, что экспертизы назначены с процессуальными нарушениями.

Он опубликовал постановление об изъятии образцов почерка и отметил, что оно не отвечает требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины, на которые ссылается следователь. Так, в постановлении не указываются мотивы и обоснования для проведения экспертизы, место и время ее проведения, имя лица, которое должно выполнить постановление, а также возможность и порядок обжалования постановления.

"В любом случае ждем соответствующих решений, оформленных надлежащим образом", - добавил адвокат.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь. Также в деле фигурируют супруги добровольцы Инна ("Пума") и Владислав ("Буча") Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

Антоненко следствие считает организатором убийства. Кузьменко, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под автомобиль журналиста. Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Антоненко и Кузьменко суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, а Дугарь - сначала круглосуточный домашний арест, а в дальнейшем сменил на ночной.