Впервые в Киеве выступят легендарные музыканты в составе группы Sons of Apollo

Sons Of Apollo - проект виртуозов, коллектив с большими амбициями и далеко идущими планами. Группу основали экс-участники Dream Theater Майк Портной и Дерек Шериниан, в которую вошли также бас-гитарист Mr. Big и The Winery Dogs Билли Шихэн, вокалист Journey Джефф Скотт-Сото и бывший гитарист Guns N’ Roses Рон Таль.

В октябре 2017 года вышел гениальный дебютный альбом «Psychotic Sypmhony», который был принят на «ура» как музыкальными критиками, так и поклонниками Dream Theater по всему миру.

Песни из этого альбома можно будет услышать на киевском концерте Sons Of Apollo. В ожидании презентации второго альбома группы, украинская публика одна из первых сможет услышать песни из него.

Огромная удача - увидеть каждого участника группы по отдельности, а уж когда они собираются вместе с суровой и бескомпромиссной мощью прогметала и олдскульной разнузданностью хард-рока, это повод купить билет на концерт.

Билеты: https://kiev.karabas.com/sons-of-apollo

5 марта, 2020

Киев

Центр Культуры и Искусств НАУ