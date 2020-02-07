ГБР сообщило о подозрении экс-пограничникам в выдворении Саакашвили

В июле 2017 года на то время президент Петр Порошенко издал указ о лишении Саакашвили гражданства Украины.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в превышении власти и служебных полномочий бывшим руководителям подразделений Государственной пограничной службы.

Об этом информирует пресс-служба ГБР.

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Следствием установлено, что бывший руководитель Департамента оперативной деятельности Администрации Государственной пограничной службы Украины и Отдельного отдела Администрации Государственной пограничной службы Украины, организовали незаконное задержание Михеила Саакашвили и его перемещения в Польшу в феврале 2018 года.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как сообщал УНИАН, в июле 2017 года на то время президент Петр Порошенко издал указ о лишении Саакашвили гражданства Украины.

В Украине Саакашвили инкриминировали три статьи Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч. 1 ст. 15), преступление, которое признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили двое или более лиц (ч. 2 ст. 28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256).

12 февраля 2018 года Саакашвили по процедуре реадмиссии было передан Польше. 28 мая новый президент Украины Владимир Зеленский исключил из указа своего предшественника Порошенко от 26 июля 2017 года положения о лишении Саакашвили гражданства Украины. 29 мая Саакашвили вернулся в Украину.

После возвращения в Киев Саакашвили заявил, что вернулся в Украину не ради мести. 7 октября Генпрокуратура открыла уголовное производство по заявлению Саакашвили.