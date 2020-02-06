Припяти – 50 лет: в центре города-призрака презентовали диджитал-барельеф Прометей

Проекция высотой 25 м и общей площадью 350 м стала первой и самой большой мапинг-проекцией Чернобыльской зоны.

В отселенном после аварии на Чернобыльской АЭС городе Припять по случаю его 50-летия презентовали диджитал-барельеф Прометей.

Как сообщает "НВ", общая площадь арт-объекта составляет почти 350 м2.

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Диджитал-барельеф на главной стене гостиницы "Полесье", расположенного в центре Припяти, презентовал автор культурного проекта АРТЕФАКТ и мурала на ЧАЭС Валерий Коршунов.

Проекция высотой 25 м и общей площадью 350 м стала первой и самой большой мапинг-проекцией Чернобыльской зоны. Современная 3D-графика пересеклась в ней с хроникой молодой Припяти под саундтрек, написанный с использованием Звуков Чернобыля. В видео-арт работе рассказывается история Прометея – одного из символов города Припять.

Акция в Припяти была соединена телемостом с Национальным музеем Чернобыля в Киеве, где собрались жители, которые не смогли поехать в Зону отчуждения.

Кроме художественного содержания, акция имела социальную направленность.

В день 50-летия Припяти на сайте президента создана петицию, которая обращает внимание на актуальные вопросы Чернобыля. Ее авторы предлагают дать городу статус музея, ввести урок памяти Чернобыля для школ, создать цифровой архив ликвидаторов, эвакуированных и пострадавших, провести исследования культурного и социального воздействия на нацию, исследовать и дать в открытый доступ медицинские последствия катастрофы для украинцев.



