На Оболони в Киеве продолжается противостояние между правоохранителями и противниками КиевПрайда

Как передает корреспондент УНИАН, около 50 неизвестных в масках находятся с одной стороны проезжей части возле торгового центра “Дрим таун”, а около сотни работников милиции - с другой.

Молодчики бросают в милиционеров стулья и плакаты. Они агрессивно настроены и призывают друг друга к столкновению с милицией.

Как сообщалось, сегодня в Киеве во время «Марша равенства» на Оболонской набережной возникла потасовка, был ранен один работник милиции. За противоправные действия задержаны несколько человек.

Уже после завершения марша на Оболонской набережной появилась большая колонна агрессивно настроенных лиц, которые стали преследовать участников марша. Милиция перекрыла им путь и пытается задержать.