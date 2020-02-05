Автор учебников по истории объяснил, как там оказался мем с Киану Ривзом

Ученый утверждает, что во время создания учебников обращает внимание на то, что «современные дети очень мало читают» и являются визуалами.

Автор учебника по истории Игорь Щупак заявил, что разместил в материалах для школьников мем с американским актером Киану Ривзом умышленно.

Об этом он написал в Facebook.

«Как это понять? Это мем? Да – это мэм», – констатировал ученый.

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По его словам, дизайнер показал ему фотографию, «дополненную» с Ривзом, а он предложил ее оставить.

«Я вспомнил, как в начале 1990-х в одном учебном пособии был размещен портрет Октавиана Августа с подписью «Юлий Цезарь». Об этом написали ноль читателей»

Щупак утверждает, что во время создания учебников обращает внимание на то, что «современные дети очень мало читают» и являются визуалами.

«Если это является фактом, то мы должны это учитывать», – добавил он, заметив, что его учебники содержат, в частности, QR-коды, смешные исторические анекдоты и карикатуры. Автор пообещал, что такими будут и новые учебники для 7 класса.

«К сожалению, за два года использования этих учебников мем с Киану Ривзом увидели только сейчас», – отметил Щупак.

Как сообщал УНИАН, в учебнике всемирной истории за 10 класс обнаружили известный мем с Киану Ривзом, которым заменили известную фотографию "Обед на небоскребе" 1932 года.

В ответ министр образования и науки Анна Новосад заявила, что правительство пересмотрит критерии отбора и экспертизы учебников.