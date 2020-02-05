Разумков заверил, что законопроект о медиа будет дорабатываться

Законопроект призван урегулировать отношения, связанные с распространением массовой информации, и определяет правовые основы деятельности в Украине субъектов в сфере медиа, а также основы госуправления, регулирования и надзора в этой сфере.

Законопроект о медиа будет дорабатываться.

Об этом председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сказал в эфире телеканала "112 Украина".

"По состоянию на сегодня закон о медиа проработан, однако он находится на стадии доработки, будут проводиться и общественные слушания, и дополнительно еще - с журналистами. Мы ждем заключения наших европейских партнеров. И о том, чтобы завтра он появился в стенах Верховной Рады, речь не идет", - сказал он.

Спикер напомнил, что этот законопроект еще даже не прошел первое чтение, поэтому говорить сейчас, каким он будет, рано.

В то же время Разумков напомнил, что журналисты и депутаты критикуют положения законопроекта о дезинформации.

"Я думаю, что большая часть, это мягко говоря, наших коллег не поддерживают сегодня этот законопроект. Но он к нам пока не заходил", - сказал председатель ВР.

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Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2019 года группа народных депутатов зарегистрировала в парламенте проект закона о медиа (№2693). Среди инициаторов проекта закона - народный депутат от фракции "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

Законопроект призван урегулировать отношения, связанные с распространением массовой информации, и определяет правовые основы деятельности в Украине субъектов в сфере медиа, а также основы госуправления, регулирования и надзора в этой сфере.

17 января Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять в первом чтении этот проект закона.

17 января Министерство культуры, молодежи и спорта обнародовало основные положения законопроекта о противодействии дезинформации. Обсуждение документа продлится месяц, после чего состоится рассмотрение правительством и Верховной Радой.

Законопроектом, в частности, предлагается ввести в Украине институт уполномоченного по вопросам информации, который будет осуществлять мониторинг информационного пространства, реагировать на заявления о дезинформации, обращаться в суды и правоохранительные органы, если выявит признаки дезинформации.