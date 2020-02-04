Арестованный в оккупированном Крыму владелец сафари-зоопарка объявил голодовку

По словам пресс-секретаря зоопарка, арест Зубкова стал полной неожиданностью.

Владелец крымского парка львов "Тайган" и зоопарка "Сказка" Олег Зубков, которого арестовали 3 февраля, уже находится в СИЗО Симферополя, где объявил голодовку.

Об этом в эфире Крым.Реалии 4 февраля сообщила прессекретарка парке львов "Тайган" Татьяна Алексагина.

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По ее словам, Зубкова вывезли в СИЗО Симферополя вечером 3 февраля. "Его уже перевели в камеру и он там. Олег Алексеевич объявил голодовку и не принимает пищу. Сейчас у него там находится адвокат ", - сказала прессекретарка.

По ее совам, арест Зубкова стал полной неожиданностью.

"Он отказался от еды сразу после того, как ему объявили об аресте. Ему принесли еду, но он отказался от еды. Все шло конструктивно, начались сдвиги во взаимоотношениях (российского "главы" Крыма и Зубкова - ред). Мы не знаем, с чем связана такая акция, кто на какие кнопки нажал, кто дал такую команду, мы не верим, что судья самостоятельно принял такое решение ", - отметила Алексагина.

Подтверждение информации о голодовке Зубкова от руководства СИЗО Симферополя пока нет.

В частном сафари-парке "Тайган" живут 60 львов, среди них редкие белые особи. Территория парка - 32 гектара. Сейчас парк закрыли на неопределенный срок.

Ранее в оккупированном Крыму животные растерзали сотрудника парка львов "Тайган". По словам активиста, после нападения зверей сотрудники пострадавшего решили не везти его в больницу, поэтому медицинскую помощь мужчине оказывал ветеринар. Однако через несколько дней мужчина умер, три дня истекая кровью в бытовке.

Также отметим, что в конце 2015 года Зубков за избиение своего сотрудника был осужден до трех лет лишения свободы, которое применено условно, с испытательным сроком на год. Тогда владелец крымских зоопарков объявил об их закрытии в знак протеста против действий властей и потребовал отставки на тот момент прокурора Крыма Натальи Поклонской.