Минкульт не захотел признавать бюст Жукова в Харькове памятником
Министерство культуры, молодежи и спорта Украины отказалось внести в Государственный реестр недвижимых памятников Украины памятник маршалу СССР Георгию Жукову на пр. Петра Григоренко в Харькове.
Об этом сообщил руководитель общественной организации «Рассвет» Вадим Поздняков, ссылаясь на ответ Минкульта на его запрос.
В документе говорится о том, что Министерство культуры издало соответствующий приказ.
Напомним, 2 июня 2019 года в Харькове протестующие снесли памятник маршалу СССР Георгию Жукову, который стоял неподалеку от Дворца спорта, где должен был состояться съезд партии «Доверяй делам» (партия руководителя Харькова Геннадия Кернеса и Одессы — Геннадия Труханова).
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В свою очередь, Кернес заявил, что восстановит памятник, а полиция открыла производство по факту сноса бюста.
Президент Владимир Зеленский призвал власти Харькова обсудить с общественностью ситуацию с памятником Жукову.
Поздно вечером 13 июня полиция устроила обыски у харьковских активистов Вячеслава Дуды и Максима Зинченко по делу о сносе бюста советского маршала Жукову.
А 11 июля местные власти в нарушение закона о декоммунизации вернула бюст Жукова на постамент.
Кернес заявил, что в случае повторения ситуации власть Харькова снова восстановит памятник Жукову.