МОН Украины рекомендует дистанционное обучение для студентов из Китая

Экзамены студенты смогут сложить после нормализации ситуации с коронавирусом.

Министерство образования и науки (МОН) Украины рекомендует учреждениям высшего образования организовать дистанционное обучение для студентов из Китая и стран Юго-Восточной Азии, которые в настоящее время находятся не на территории Украины или не могут сюда прибыть в связи с вспышкой эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

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Соответствующее письмо будет отправлено всем вузам в понедельник, 3 февраля 2020 года.

"Наша цель - обеспечить непрерывность образовательного процесса и одновременно максимально учесть все обстоятельства, связанные с ситуацией вокруг коронавирус (2019-nCoV)",- отметила министр образования и науки Украины Анна Новосад.

Предполагается, что до 10 февраля 2020 года вузы должны сообщить всем своим студентам и слушателям из Китая и стран Юго-Восточной Азии о возможности дистанционного обучения и предоставить им возможность сдать соответствующие экзамены после нормализации ситуации вокруг коронавируса (2019-nCoV).

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине над созданием теста на коронавирус работают две команды ученых, результат ожидается через 10-14 дней.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина подготовилась к угрозе занесения нового коронавируса 2019-nCoV.