На Полтавщине водителя насмерть придавило кабиной его же грузовика

Несчастный случай произошел во время ремонта автомобиля.

На Полтавщине мужчину насмерть придавило кабиной грузовика.

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Об этом в Facebook сообщил Виктор Стеблянко, руководитель департамента гражданской защиты Полтавской ОГА.

По его словам, несчастный случай произошел в городе Зеньков.

"При выполнении ремонтных работ на собственном грузовом автомобиле местным жителем 1966 года рождения, частным предпринимателем, произошло падение кабины автомобиля на мужчину, в результате чего он погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Как отмечается, тело для установления причин смерти направлено специалистам.