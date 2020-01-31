На Полтавщине водителя насмерть придавило кабиной его же грузовика
14:19, 31 января 2020Общество
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Несчастный случай произошел во время ремонта автомобиля.
Иллюстрация REUTERS
На Полтавщине мужчину насмерть придавило кабиной грузовика.
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Об этом в Facebook сообщил Виктор Стеблянко, руководитель департамента гражданской защиты Полтавской ОГА.
По его словам, несчастный случай произошел в городе Зеньков.
"При выполнении ремонтных работ на собственном грузовом автомобиле местным жителем 1966 года рождения, частным предпринимателем, произошло падение кабины автомобиля на мужчину, в результате чего он погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Как отмечается, тело для установления причин смерти направлено специалистам.
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