Вместо школьного бассейна - паркинг: в Киеве сообщено о подозрении бывшему главному архитектору
В Киеве сообщено о подозрении бывшему главному архитектору города и директору фирмы-застройщика, в результате неправомерных действий которых школьники одной из столичных школ остались без бассейна.
Читайте такжеСтоличных чиновников подозревают в хищении полумиллиона гривень на ремонте детсада
Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"Фирма-застройщик получила от территориальной громады и школы земельный участок для завершения строительства элитного жилого комплекса и по условиям договора обязалась построить бассейн для школьников. Однако выяснилось, что при содействии главного архитектора вместо бассейна фирма построила паркинг, паркоместа которого соответственно были проданы жителям элитных домов", - говорится в сообщении.
Подозреваемым инкриминируется совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос о применении к подозреваемым меры пресечения.