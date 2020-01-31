Вместо школьного бассейна - паркинг: в Киеве сообщено о подозрении бывшему главному архитектору

По делу о "пропавшем бассейне" также сообщено о подозрении застройщику.

В Киеве сообщено о подозрении бывшему главному архитектору города и директору фирмы-застройщика, в результате неправомерных действий которых школьники одной из столичных школ остались без бассейна.

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Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Фирма-застройщик получила от территориальной громады и школы земельный участок для завершения строительства элитного жилого комплекса и по условиям договора обязалась построить бассейн для школьников. Однако выяснилось, что при содействии главного архитектора вместо бассейна фирма построила паркинг, паркоместа которого соответственно были проданы жителям элитных домов", - говорится в сообщении.

Подозреваемым инкриминируется совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о применении к подозреваемым меры пресечения.