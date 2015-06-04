Взрыв на железной дороге в Одесской области назвали диверсией

Как сообщили УНИАН в секторе по связям с общественностью управления МВД на Одесской железной дороге, материалы по делу переданы в Службу безопасности Украины.

«Сейчас начато расследование инцидента, которым занимается служба безопасности», - уточнила руководитель сектора Анастасия Якубенко.

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Как сообщал УНИАН, 4 июня в 2.20 в Одесской области на 1483 км перегона ст. Дачное - ст. Выгода произошел взрыв на железнодорожных путях во время движения грузового состава. В результате взрыва сошли с рельсов 3 пустых вагона, на двух путях повреждены по две железобетонные шпалы длиной 90 см, отсутствуют фрагменты рельсов длиной по 50 см. На участке железнодорожных путей образовалось два воронкообразных углубление диаметром 150 см и глубиной 40 см. Жертв и пострадавших нет.