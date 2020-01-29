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Столичных чиновников подозревают в хищении полумиллиона гривень на ремонте детсада

17:01, 29 января 2020
Общество
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Прокуратура заявила о разоблачении двух столичных чиновников на коррупции / Иллюстрация - фото УНИАН

В Киеве должностных лиц управления образования Оболонской РГА и частной фирмы подозревают в хищении почти 500 тыс. гривень, выделенных на ремонт детского сада.

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, разоблачены должностные лица управления образования и директор частного предприятия, преступная деятельность которых нанесла государству ущерб почти на полмиллиона гривен.

Установлено, что в 2016 году должностные лица управления образования Оболонской РГА заключили с частным предприятием договор о корректировке проектно-сметной документации на реконструкцию детского сада в Оболонском районе города Киева.

«В дальнейшем с целью обеспечения оплаты средств во исполнение условий договора должностные лица управления образования, зная наперед, что стоимость рабочего проекта значительно завышена и этот проект не в полной мере соответствует требованиям нормативно-правовых актов, перечислили на счета частного предприятия 480 тыс. грн бюджетных средств», - говорится в сообщении.

Действия начальника управления образования Оболонской РГА квалифицированы по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенная по предварительному сговору группой лиц в крупном размере). Действия другого должностного лица и директора частной фирмы квалифицированы по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (пособничество в растрате чужого имущества, совершенное по предварительному сговору группой лиц в крупном размере).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранении должностных лиц управления образования от занимаемых должностей.

Ранее СБУ разоблачила факт хищения средств государственного бюджета руководителями одного из департаментов Одесской облгосадминистрации (ОГА) через коммунальное предприятие облсовета.

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