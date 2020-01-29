51% украинцев не смогли назвать ни одной успешной реформы в стране - опрос

Положительно оценивают деятельность по реализации необходимых реформ только президента (60%), а правительство и ВР имеют отрицательные оценки.

Ни одной успешной реформы в Украине не назвали 51% украинцев (в прошлом году - 41%).

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 декабря 2019 года.

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В частности, относительно успешными были признаны лишь антикоррупционная реформа (10%), децентрализации (10%), реформа здравоохранения (9%), реформирование армии (9%), земельная реформа (8%).

При этом отмечается, что приоритетность важнейших для украинцев реформ уже пять лет подряд остается стабильной: важнейшей является антикоррупционная реформа - так считают почти 59% населения (в прошлом году - 58%). Далее по уровню значимости: реформа здравоохранения - 54% (в прошлом году - 47%), пенсионная реформа и реформа системы социальной защиты - 46% (в прошлом году - 44%), реформа органов правопорядка - 37% (в прошлом году -32%), люстрация чиновников 28% (в прошлом году - 29%), реформа армии, укрепление обороноспособности - 23% (в прошлом году - 22%).

Среди органов власти положительно оценивают деятельность по реализации необходимых реформ только президента (60% - положительные оценки, 25% - отрицательные), а деятельность правительства оценивают преимущественно отрицательно (45% - отрицательные оценки, 36% - положительные), так же как и деятельность Верховной Рады (50% отрицательных оценок и 31% - положительных).

По данным опроса, только 19% населения довольны тем, как правительство информирует общество о своей работе и реформах (впрочем, в 2018 году их было еще меньше - 11%). В то же время существенно уменьшилось число тех, кто не доверял информации, которую дает правительство - с 47% в 2018 году до 23% в конце 2019 года.

Считают, что информации о деятельности правительства недостаточно 28% (в 2018 году - 30%), а 29% уверены, что информации много, но она непонятна обычному человеку (в 2018 году - 25%).

*** Опрос проводился во всех регионах Украины, кроме оккупированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.