В Украине создадут мемориал первому украинскому космонавту Каденюку - Зеленский

Проект мемориала уже существует.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине создадут мемориал первому космонавту независимой Украины Леониду Каденюку, который умер 28 января в 2018 году.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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Президент напомнил, что Каденюку сегодня исполнилось бы 69 лет.

"К сожалению, я узнал, что почти через два года после смерти Леонида Константиновича и до сих пор нет обустроенной могилы и памятника", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что на прощании с ним в 2018 году были политики самого высокого уровня, и за все это время государство не смогло решить вопрос надлежащего чествования памяти великого украинца.

"Как мне известно, проект мемориала существует. Финансирование государство берет на себя, об этом уже договорились с правительством", - отметил глава государства.