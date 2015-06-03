Появилось видео, как сепаратисты в Горловке срезали провода над железной дорогой

03:54, 03 июня 2015
Общество
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Представители сепаратистов в Горловке срезали медные провода над одной из железнодорожных веток в городе.

колія

Местный житель снял этот процесс на видео, пишет ТСН.

Все это происходило 2 июня в районе горловского жилого массива "Солнечный", который в народе называют Пятым кварталом.

С согласия автора видеозапись опубликовал блогер pauluskp.

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Местный житель не скрывал своего возмущения "новой властью".

"Это чтобы Моторола своей жене джипы покупал!" - возмущенно комментирует автор видео.

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