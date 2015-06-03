Появилось видео, как сепаратисты в Горловке срезали провода над железной дорогой
03:54, 03 июня 2015Общество
4737 0
Представители сепаратистов в Горловке срезали медные провода над одной из железнодорожных веток в городе.
Появилось видео, как сепаратисты в Горловке срезали провода над железной дорогой
Местный житель снял этот процесс на видео, пишет ТСН.
Все это происходило 2 июня в районе горловского жилого массива "Солнечный", который в народе называют Пятым кварталом.
С согласия автора видеозапись опубликовал блогер pauluskp.
Читайте такжеБоевики обстреляли Горловку: погибли 3 мирных жителей, еще 4 получили ранения
Местный житель не скрывал своего возмущения "новой властью".
"Это чтобы Моторола своей жене джипы покупал!" - возмущенно комментирует автор видео.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter