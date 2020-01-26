Как уберечь себя от коронавируса: в Минздраве дали рекомендации

На сегодня случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV в Украине не зафиксировано.

Министерство здравоохранения Украины советует гражданам и путешественникам придерживаться обычных мер предосторожности в связи с коронавирусом.

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Соответствующие рекомендации пресс-служба ведомства опубликовала у себя на сайте.

"Коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов, которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основными клиническими признаками и симптомами коронавируса являются лихорадка и затрудненное дыхание.

В случае появления симптомов, свидетельствующих об острых респираторных заболеваниях во время путешествия или после него, Минздрав рекомендует путешественникам обратиться к врачу и предоставить сведения об истории путешествий.

Среди стандартных рекомендаций Всемирной организации здравоохранения для широкой общественности по уменьшению влияния и передачи ОРВИ приводятся следующие:

часто мойте руки или обрабатывайте их дезинфицирующими средствами;

во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос бумажным платочком. Использованный платок стоит немедленно выбросить и помыть руки;

избегайте тесного контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель;

если имеете повышенную температуру тела, кашель и затрудненное дыхание, как можно скорее обратитесь к врачу и сообщите ему предыдущей историей путешествий;

посещая живые рынки в районах, в которых сейчас фиксируются случаи нового коронавирус, избегайте контакта с живыми животными и поверхностями, которые контактируют с животными;

не употребляйте в пищу сырых или недостаточно термически обработанных продуктов животного происхождения. С сырым мясом, молоком и т. п следует обращаться осторожно.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Согласно данным на 25 января, вирус из центрального Китая, распространился на другие крупные города - Пекин и Шанхай, случаи заболевания также зафиксированы в США, Таиланде, Южной Корее, Японии, Австралии, Франции и Канаде.

По состоянию на 26 января количество заболевших достигло 2002 человек, умерли уже 56 человек.