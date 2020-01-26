Украинские медики готовы лечить коронавирус, если он будет обнаружен - Минздрав
В Министерстве здравоохранения заверили, что украинские медики готовы лечить коронавирус, если он будет обнаружен.
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Как сообщает пресс-служба главы государства, сегодня президент Владимир Зеленский заслушал руководство Минздрава о ситуации с коронавирусом, который распространяется из Китая, и мерах, применяемых Минздравом в связи с этим.
Министр Зоряна Скалецкая сообщила, что сейчас в Украине не зафиксировано заражение этим вирусом, а случаи, о которых сообщали СМИ, были обычным гриппом.
По словам министра здравоохранения, постоянно работает оперативный штаб по согласованию необходимых медицинских и межведомственных действий. Кроме того, Минздрав подготовил порядок реагирования для больниц и врачей, служб, ответственных за пересечение границы, и лабораторий.
"Есть готовность в лабораториях и по тест-системам для выявления и исключения подозрительных случаев о том, касаются ли они или нет китайского коронавируса. Взаимодействие с международными организациями, которые мониторят на глобальном, межгосударственном уровне, ежедневное", - подчеркнула министр.
В свою очередь, ее заместитель Виктор Ляшко сообщил, что налажена постоянная оперативная коммуникация с пограничной службой, в частности в аэропортах, подготовлена инструкция, как реагировать и проверять пассажиров.
Он отметил, что из-за наличия в болезни инкубационного периода проведена работа с семейными врачами - для мониторинга и своевременного реагирования, а также заверил, что в Украине готовы лечить вирус, если он будет обнаружен.
"Те технологии, которые помогли вылечить людей в Китае, применяются и в Украине. Наши инфекционисты знают о них и готовы ими воспользоваться. С помощью таких же технологий они лечат гриппоподобные заболевания", - сказал Ляшко.
Президент отметил необходимость улучшить информирование граждан и сформировать четкие рекомендации первоочередных действий, которые необходимо применять людям.
В частности, по его мнению, следует напомнить о стандартных мерах для обеспечения безопасности от зимних болезней, а также дать четкие рекомендации избегать поездок в определенные страны.
Зеленский также предложил укомплектовать в аэропорту "Борисполь" медицинский штаб или временную службу.
Представители Минздрава заявили, что в настоящее время рассматривается также возможность создания специальной лаборатории для оперативного выявления вирусов.
Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.
Согласно данным на 25 января, вирус из центрального Китая, распространился на другие крупные города - Пекин и Шанхай, случаи заболевания также зафиксированы в США, Таиланде, Южной Корее, Японии, Австралии, Франции и Канаде.
По состоянию на 26 января количество заболевших достигло 2002 человек, умерли уже 56 человек.
С понедельника, 27 января, будут отменены все туристические туры из Китая. Внутренние рейсы и бронирование отелей через турагентства были приостановлены с 24 января, тогда как аналогичные услуги для зарубежных направлений будут прекращены с 27 января.