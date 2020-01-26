Украинские медики готовы лечить коронавирус, если он будет обнаружен - Минздрав

Министр Зоряна Скалецкая сообщила, что сейчас в Украине не зафиксировано заражение этим вирусом, а случаи, о которых сообщали СМИ, были обычным гриппом.

В Министерстве здравоохранения заверили, что украинские медики готовы лечить коронавирус, если он будет обнаружен.

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Как сообщает пресс-служба главы государства, сегодня президент Владимир Зеленский заслушал руководство Минздрава о ситуации с коронавирусом, который распространяется из Китая, и мерах, применяемых Минздравом в связи с этим.

Министр Зоряна Скалецкая сообщила, что сейчас в Украине не зафиксировано заражение этим вирусом, а случаи, о которых сообщали СМИ, были обычным гриппом.

По словам министра здравоохранения, постоянно работает оперативный штаб по согласованию необходимых медицинских и межведомственных действий. Кроме того, Минздрав подготовил порядок реагирования для больниц и врачей, служб, ответственных за пересечение границы, и лабораторий.

"Есть готовность в лабораториях и по тест-системам для выявления и исключения подозрительных случаев о том, касаются ли они или нет китайского коронавируса. Взаимодействие с международными организациями, которые мониторят на глобальном, межгосударственном уровне, ежедневное", - подчеркнула министр.

В свою очередь, ее заместитель Виктор Ляшко сообщил, что налажена постоянная оперативная коммуникация с пограничной службой, в частности в аэропортах, подготовлена инструкция, как реагировать и проверять пассажиров.

Он отметил, что из-за наличия в болезни инкубационного периода проведена работа с семейными врачами - для мониторинга и своевременного реагирования, а также заверил, что в Украине готовы лечить вирус, если он будет обнаружен.

"Те технологии, которые помогли вылечить людей в Китае, применяются и в Украине. Наши инфекционисты знают о них и готовы ими воспользоваться. С помощью таких же технологий они лечат гриппоподобные заболевания", - сказал Ляшко.

Президент отметил необходимость улучшить информирование граждан и сформировать четкие рекомендации первоочередных действий, которые необходимо применять людям.

В частности, по его мнению, следует напомнить о стандартных мерах для обеспечения безопасности от зимних болезней, а также дать четкие рекомендации избегать поездок в определенные страны.

Зеленский также предложил укомплектовать в аэропорту "Борисполь" медицинский штаб или временную службу.

Представители Минздрава заявили, что в настоящее время рассматривается также возможность создания специальной лаборатории для оперативного выявления вирусов.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Согласно данным на 25 января, вирус из центрального Китая, распространился на другие крупные города - Пекин и Шанхай, случаи заболевания также зафиксированы в США, Таиланде, Южной Корее, Японии, Австралии, Франции и Канаде.

По состоянию на 26 января количество заболевших достигло 2002 человек, умерли уже 56 человек.

С понедельника, 27 января, будут отменены все туристические туры из Китая. Внутренние рейсы и бронирование отелей через турагентства были приостановлены с 24 января, тогда как аналогичные услуги для зарубежных направлений будут прекращены с 27 января.