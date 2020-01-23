В Киеве на три дня изменят работу городской электрички

Электропоезда городской электрички будут курсировать по «челночным» маршрутами.

В Киеве 24-26 января вносятся изменения в работу поездов городской электрички.

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Об этом сообщили в коммунальном предприятии «Киевпастранс».

«С 15:30 24 января по 26 января включительно электропоезда городской электрички будут курсировать по «челночным» маршрутам. Железнодорожники будут капитально ремонтировать инфраструктуру», - говорится в сообщении.

Так, движение будет организовано на участках: Дарница - Киев-Пассажирский - Борщаговка; Борщаговка - Киев-Пассажирский - Дарница.

Движение на участке Борщаговка - Почайна - Дарница будет закрыто.

В «Киевпасстрансе» отметили, что движение автобусов №№ 59, 61 будет приостановлено, движение трамваев №№ 4, 5 будет организовано до станции «Генерала Ватутина».

Количество автобусов №№ 21, 101, троллейбусов № 31 и трамваев № 35 будет увеличено.