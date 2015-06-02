В Украине ограничили движение грузового транспорта в дневное время

"Укравтодор" ввел ограничения на перемещение тяжеловесного автотранспорта в жаркое время года: передвигаться основными автомобильными дорогами общего пользования можно будет в основном ночью. Об этом сообщает ZN.ua.

"Двигаясь по дороге, покрытие которой подвержено деформациям, тяжеловесный транспорт общей массой более 24 тонн с нагрузкой более 7 тонн на ось оставляет на нем свой след - глубокие колеи, по которым образуются трещины, а затем невероятных размеров выбоины", - разъясняет причины запрета начальник Управления эксплуатационному содержанию дорог и безопасности движения "Укравтодора" Олег Федоренко.

Читайте также"Укравтодор" обещает засыпать все ямы на дорогах к июлюВместе с тем запрет будет действовать только в жаркие дни, при прохладной погоде ограничений на передвижение не имеется. "Даты начала и завершения временных ограничений будут определяться в зависимости от температурных показателей воздуха. Время ограничения устанавливаться в зависимости от районирования территории областей - в большинстве случаев от 9-10 часов утра до 21-22 часов вечера", - добавил Федоренко.

Отмечается, что на текущий момент уже установлены соответствующие запрещающие дорожные знаки и информационные панно, а также определены места временного отстоя транспортных средств на период действия ограничений.

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