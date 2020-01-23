Убийство Шеремета: фигурантку "Пуму" отпустили домой, но по другому делу

12 декабря Инну и Владислава Грищенко объявили причастными к убийству журналиста Павла Шеремета.

Суд изменил меру пресечения Инне Грищенко («Пума») на домашний арест по делу о покушении на бизнесмена из Ивано-Франковской области.

Об этом в Facebook сообщила ее адвокат Елена Помазанова.

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Таким образом, суд удовлетворил апелляционную жалобу защиты подозреваемой.

Инну Грищенко взяли под стражу 6 ноября. Супругам Грищенко – ветеранов войны на Донбассе – инкриминируют покушение на убийство бизнесмена с Івано-Франковской области, совершенного в июле 2018 года.

По версии следствия, Владислав Грищенко («Буча») вступил в сговор с группой лиц и планировал ликвидировать бизнесмена путем подрыва. Инне Грищенко также инкриминируют незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчаткой.

12 декабря Инну и Владислава Грищенко объявили причастными к убийству журналиста Павла Шеремета.