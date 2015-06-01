Стартовала кампания "300 жизней ежегодно" по достройке нового корпуса ОХМАТДЕТа

Это стало возможным после того, как государственное предприятие «Укрмедпроектбуд» – заказчик строительства - перешло под юрисдикцию Министерства охраны здоровья Украины, сообщили УНИАН в благотворительном фонде «Здоровые дети Украины».

"Закончить этот проект – для правительства дело чести. Наши маленькие пациенты нуждаются в новом корпусе. Для нас важно, чтобы в Украине был такой центр и тяжелобольные дети могли лечиться в Киеве, а не за рубежом", – подчеркнул во время презентации проекта глава Минздрава Александр Квиташвили.

Читайте такжеПроцедура передачи ОХМАТДЕТа на баланс Минздрава завершится в мае"Создание в Украине современной системы онкогематологии должно стать общенациональным делом, а проект строительства нового корпуса «ОХМАТДЕТ» – общенациональным проектом. Если государство выполнит свои обязательства по финансированию, за год мы сможем ввести корпус в эксплуатацию. Строить нельзя умирать. Это слоган нашей кампании. Только от нас с вами зависит, как будут расставлены запятые в этом предложении», – заявила Ирина Коваль, директор государственного предприятия "Укрмедпроектбуд".

В госбюджете этого года на достройку нового корпуса "ОХМАТДЕТ" заложено 500 миллионов гривень .

Во время мероприятия общественность также ознакомилась с результатами благотворительного проекта "Носишь Y-футболку – строишь "ОХМАТДЕТ", которая стартовала в октябре прошлого года с целью собрать деньги на кровлю нового корпуса. В рамках акции благотворители могут получить стильную Y-футболку, смоделированную украинским дизайнером Олесей Телиженко, внеся сумму от 300 гривен. Как сказано на странице акции, "1 футболка – это 1 квадратный метр завершенной кровли корпуса".

По состоянию на 1 июня 2015 года в рамках акции было собрано 276 919 из необходимых 1 680 620 гривень.